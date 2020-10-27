إلغاء مذكرة اعتقال بحق "موراليس" عقب فوز انتخابي لحزبه في بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز- (د ب أ):

ألغت محكمة بوليفية الاثنين، مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السابق إيفو موراليس، بعد ثمانية أيام من الفوز الكاسح الذي حققه حزبه "الحركة نحو الاشتراكية" في انتخابات الرئاسة.

ويُتهم موراليس بالإرهاب، بناء على تسجيلات نسبت إليه يدعو فيها إلى إقامة حواجز على الطرق وترك المدن دون طعام خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات العام الماضي.

وألغت المحكمة مذكرة الاعتقال على أساس أن موراليس، الذي يعيش في الأرجنتين، لم يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة.

وذكرت صحيفة "الديبر" اليومية أن التحقيق في تهم الإرهاب مستمر.

وجاء الحكم بعد ثمانية أيام من فوز لويس آرسي، المرشح عن حزب موراليس، بأكثر من 55% من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

واعتُبرت انتخابات 18 أكتوبر شفافة على نطاق واسع، على الرغم من بعض الاحتجاجات من قبل معارضي حزب موراليس بدعوى التزوير.

​