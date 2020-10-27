القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترامب: تثبيت القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا "يوم تاريخي لأمريكا" ترامب: تثبيت القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا "يوم تاريخي لأمريكا"

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