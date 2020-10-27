شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف إصابة جديدة بكورونا و263 وفاة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين، إن البلاد سجلت 15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و263 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس. وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البرازيل إلى 5.4 مليون منذ بدء الجائحة في حين وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 157397 وفقا لبيانات الوزارة.

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