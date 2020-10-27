أرمن لبنان يتظاهرون ضد تدخل تركيا في حرب "قره باغ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "تركيا إرهابية"، نظم مجموعة من شباب وفتيات أرمن لبنان، احتجاجات أمام السفارة التركية ضد تدخلها في الحرب بإقليم "قره باغ".

وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بشكل مكثف في محيط السفارة التركية بمنطقة الرابية، حيث نشبت مصادمات بين قوى الأمن والمتظاهرين، بعد منعهم من التقدم نحو مقر السفارة.



ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبنانية بالحجارة، وأحرقوا صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعيش في لبنان نحو 156 ألف أرمني هرب أجدادهم إلى البلاد إثر المذابح التي نفذتها الامبراطورية العثمانية بحقهم في بداية القرن العشرين.





ويقطن معظمهم في ضاحية بيروت الشرقية، وتحديدا في منطقة برج حمود، كما ويمثل الأرمن في لبنان عدد من الأحزاب، أبرزها الطاشناق، الذي يحظى بالنسبة الأكبر من المؤيدين، ويمثل في البرلمان اللبناني بـ3 نواب.

وعادت لهجة الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان تطغى على أجواء هدنة ثالثة لوقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ" المتنازع عليه بين البلدين.





ولم تلبث الهدنة أن تُعلن بين باكو ويريفان من قبل الولايات المتحدة، حتى تبادلت الجارتان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، بعد وقت قصير من دخوله حيز التنفيذ، في وقت سابق الإثنين.

وبعد فشل محاولتين سابقتين لوقف المعارك في "قره باغ"، أعلنت واشنطن، في وقت سابق الأحد، أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على احترام "وقف إنساني لإطلاق النار" في الإقليم.