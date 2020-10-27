جريح وقتيل حصيلة انفجار هاطاي التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شرطي تركي، جرّاء إلقاء قنبلة يدوية عند حاجز أمني في منطقة الإسكندرونة بمدينة هاطاي، غربي البلاد، في وقت متأخر مساء الإثنين.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فإن "التفجير ناجم عن عمل إرهابي"، مشيرة إلى مقتل أحد المنفذين والقبض على آخر.



وأوضحت صحيفة "صباح" التركية على موقعها الإلكتروني، أن نائب رئيس شرطة المنطقة أصيب بجروح طفيفة، مشيرة إلى توجه قوات الأمن التركية إلى مكان الحادث، برفقة طواقم الصحة ورجال الإطفاء.

فيما لم تشر المعلومات الأولية عن وقوع أي ضحايا في الأرواح من المدنيين الأتراك، وفق الصحيفة.

بدوره قال حاكم ولاية هاطاي، رحمي دوغان، في تغريدة على "تويتر" إنه "تم تحييد أحد الإرهابيين المشتبه بهم من قبل وحداتنا الأمنية عند نتيجة المطاردة".

من جانبه نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها إن "الإرهابيين بأيدي وزارة الداخلية حاليًا"، مشيرًا أن "وزارة الداخلية ستعلن كافة تفاصيل الحادث الإرهابي".

وظهرت في لقطات من المنطقة عدة سيارات إسعاف وسيارات الشرطة التركية في مكان الانفجار، بينما تمشط قوات الأمن المنطقة.