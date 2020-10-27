شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت مالي تسعة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان أمس، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

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