شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إطلاق جماعة الإخوان الرصاص على الزعيم عبد الناصر فى حادثة المنشية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم 26 أكتوبر عام 1954، خططت جماعة الإخوان الإرهابية، لاغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، واشتهرت عقب ذلك بـ"حادثة المنشية".

وحاولت جماعة الإخوان إنكار الواقعة إلا أن قيادات تاريخية بالجماعة اعترفت بصحة الواقعة، وكان أبرزهم الإخواني يوسف القرضاوي، إذ أكد خلال لقاء له عبر قناة الجزيرة المعادية لمصر:" المسئول عن حادثة المنشية هنداوى دوير ومجموعته - التنظيم السرى للإخوان- هم الذين دبروا هذا الأمر".

وفى ذكرى الواقعة ننشر فيديو لحظة إطلاق الإخوان الرصاص على الزعيم عبد الناصر، ليردد مقولته الشهيرة لـ"إيها الناس ليبقى كل في مكانه".