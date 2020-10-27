شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى قمحة: أردوغان يحاول استخدام الدين للخروج من الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الاقتصاد التركى يعانى من الانهيار ورجب طيب أردوغان يحاول استخدام الدين للخروج من الأزمة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الحملة الممنهجة من الجماعة الإخوانية والإرهابية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، للغلوشة على حملة الدول العربية على مقاطعة المنتجات التركية، والتي هزت الاقتصاد التركى.

وتابع أن النظام الأردوغانى يوظف المشاعر الدينية، ويحاول استغلال الشعوب التي تم السيطرة عليها لتوظيفها لتحقيق أهدافه، الخبيثة.

وفى وقت سابق، قال أحمد ناجي قمحة، إن الأدوات الأساسية لتنظيم الإخوان اللعب على أوتار المصريين العاطفية والولوج للمكون العاطفي للشخصية المصرية، عبر استخدامهم لأدوات مختلفة منذ 2013 وحتى اليوم، موضحا أنه وبعد 25 يناير 2011 وبعدها بعامين حاولت الجماعة السيطرة على الدولة، ولكنهم لم يحالفهم الحظ حتى قاموا بالتهديدات التى طالت الجميع فيما بعد 30 يونيو 2013.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجماعة ترى أن قطر "جنة" بالرغم من أن الحقيقة هناك ليست كما يروجون له، مؤكدا: "كل ساعة يستهدفون أشخاصا والمؤسسة العسكرية والشرطية، ومش سايبين حد يثق فيه المصريون إلا ويريدون تخريب الرموز".

وتابع أن الإخوان فشلوا في خطتهم باللعب على عاطفة المصريين، حيث إن الوعي المتزايد من قبل المواطنين، ودائما ما يحاولون وضع ضغط شعبي في الساحة السياسية المصرية.