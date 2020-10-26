طنجة تقرر إجراءات احترازية جديدة لأسبوعين.. تهم الرخص الاستثنائية والمقاهي والمطاعم

على خلفية تطورات الحالة الوبائية في مدينة طنجة، أعلنت السلطات المحلي، اليوم الإثنين، عن إجراءات وتدابير احترازية لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من 28 اكتوبر إلى غاية 11 نونبر المقبل.

وشملت هذه التدابير، إغلاق المقاهي والمتاجر على الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة إلى منع نقل مباريات كرة القدم، وأعلنت السلطات أيضا، عن إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا.

كما دعت السلطات إلى احترام التباعد الاجتماعي ونسبة ملئ المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى وضع الكمامات للعمال والناذلين، وشدد المصدر نفسه، على أن “أي تقصير أو عدم احترام لهذه الإجراءات سيعاقب عليها بالإغلاق لمدة ثلاثة أيام”.

وشملت التدابير الاحترازية في مدينة طنجة، أسواق القرب، حيث أعلنت السلطات المحلية في المدينة إغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة مساء.

وتقرر أيضا منع الدخول والخروج من مدينة طنجة إلا برخصة استثنائية، مسلمة من طرف السلطات، فضلا عن استمرار عمليات التحسيس وتوزيع الكمامات، بالإضافة إلى استمرار مراقبة ارتداء الكمامة في الشوارع ووسائل النقل، وزجر المخالفين.