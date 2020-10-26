إتلاف أزيد من طنين من مخدر الشيرا بضواحي الداخلة

تم، مؤخرا بضواحي الداخلة، حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها 2.33 طنا من الشيرا والمواد المحظورة والمهربة.

ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد شملت عملية الإتلاف كذلك 24 ألفا و197 طنا من المعسل، و449 ألفا و628 علبة من السجائر و30.5 كيلو غراما من التبغ المسحوق.

كما تم خلال هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، إتلاف 54 قرصا من الحبوب المهلوسة، و255 غراما من الكيف، و4.15 غراما من الكوكايين.

وقد تم إتلاف هذه المواد، التي تم حجزها خلال الأشهر الأخيرة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابة المختصة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالداخلة، توفيق محمد عبده، إن عملية إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات والمواد المحظورة، التي ضبطت خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، جرت تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.

وأضاف عبده أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المصالح المختصة بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والتهريب، بالنظر إلى نتائجهما الوخيمة على الاقتصاد الوطني وسلامة المواطنين.

ونوه، بهذه المناسبة، بفعالية وجاهزية كافة المصالح الأمنية، المكونة من عناصر الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني ومختلف المصالح الأمنية، من أجل مكافحة هذه الآفة.