بسبب تدهور الوضع الوبائي في طنجة.. السلطات المحلية تعتمد توقيتا جديدا لإغلاق المقاهي والمطاعم

قررت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، بطنجة، إغلاق جميع مقاهي المدينة على الساعة التاسعة مساء، بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر مسؤول لـ”اليوم24″ أن المقاهي والمطاعم بطنجة أصيلة، فإن القرار يستثني المطاعم المختصة في بيع المأكولات فقط، التي ستغلق أبوابها على الساعة الحادية عشر ليلا.

وأضاف المصدر ذاته أن المقاهي أو المطاعم التي لم تلتزم بهذا القرار سيتم إغلاقها وسحب رخصتها من طرف السلطات المحلية المعنية.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت 46 حالة إصابة بكورنا، بينما لم تسجل أية حالة وفاة.