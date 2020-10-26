قررت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، بطنجة، إغلاق جميع مقاهي المدينة على الساعة التاسعة مساء، بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر مسؤول لـ”اليوم24″ أن المقاهي والمطاعم بطنجة أصيلة، فإن القرار يستثني المطاعم المختصة في بيع المأكولات فقط، التي ستغلق أبوابها على الساعة الحادية عشر ليلا.
وأضاف المصدر ذاته أن المقاهي أو المطاعم التي لم تلتزم بهذا القرار سيتم إغلاقها وسحب رخصتها من طرف السلطات المحلية المعنية.
وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت 46 حالة إصابة بكورنا، بينما لم تسجل أية حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تدهور الوضع الوبائي في طنجة.. السلطات المحلية تعتمد توقيتا جديدا لإغلاق المقاهي والمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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