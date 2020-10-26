شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تصف الانتخابات البرلمانية فى مصر بـ"صفعة جديدة للإخوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت صحيفة العين الإماراتية إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020/2021، بـ"الصفعة على وجه الإخوان" مشيرة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية دعت لمقاطعة الانتخابات ولكن انتظام العملية أفشل دعوات الجماعة الإرهابية.

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن عدد من منظمات المجتمع المدنى تأكيدات انتظام التصويت لانتخابات البرلمان، وقولهم أن "انتظام عملية التصويت والإقبال الكثيف على العملية الانتخابية هو أقوى رد على دعوات تنظيم الإخون الإرهابى لمقاطعة الانتخابات".

ويتنافس فى المرحلة الأولى، على المستوى "الفردي" نحو 1879 مرشحاً فى 71 دائرة انتخابية، موزعين على 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وصف إقبال الناخبين فى اليوم الأول للانتخابات بـ"الجيد". وفقا لما قاله لـ"العين الإخبارية الإماراتية"

وقال أبو سعدة، أن "متوسط الحضور تراوح بين 10 إلى 15%، وهى معدلات جيدة لاسيما فى ظل المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد".

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وتوقع فى هذا الصدد أيضا أن "يشهد يوم غد إقبالا كثيفا فى أعداد المصوتين فى انتخابات مجلس النواب".

وثمن "أبو سعدة" الجهد التنظيمى المتميز للهيئة الوطنية للانتخابات فى انتخابات مجلس النواب، وحياد الأجهزة الحكومية، مشددا على أنه "لم يتم رصد أى خروج عن القانون داخل المقار الانتخابية".

كما أشاد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالإجراءات الوقائية الاحترازية التى فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أبرز أبو سعدة أن تنظيم الإخوان فقد نفوذه وتأثيره فى الشارع المصرى، وهوما اتضح من انتظام عملية التصويت اليوم، والإقبال المكثف فى عدد من دوائر محافظة الجيزة.