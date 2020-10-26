الخارجية السودانية: نبحث إبرام اتفاقات مع إسرائيل في مجالات التجارة والزراعة والهجرة

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد إن السودان وإسرائيل سيبحثان إبرام اتفاقات للتعاون في مجالي التجارة والهجرة في الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى خطوات لتنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد عقود من العداء.

وجعل الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الخرطوم ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل في الشهرين الماضيين والخامسة منذ عام 1948.

لكن فصائل سياسية بارزة في السودان رفضت الاتفاق. وقال بعض المسؤولين السودانيين إنه ينبغي أن يوافق عليها برلمان انتقالي لم يتشكل بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وقالت وزارة الخارجية بالخرطوم إن وفدين من السودان وإسرائيل سيجتمعان في الأسابيع المقبلة للتفاوض على اتفاقات في مجالات الزراعة والطيران والتجارة والهجرة. ولم تذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا للمحادثات.

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