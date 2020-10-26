شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ: الريف الأعلى تصويتا كالعادة.. والسيدات الأكثر مشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد حسين عضو مجلس الشيوخ، تعليقًا على عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 في مرحلتها الاولى التى عقدت على مدار يومين "الريف لازال الاعلى تصويتاً من المدن وهذا موجود من فترة طويلة بالإضافة لان السيدات هن الاكثر مشاركة فى العملية الانتخابية كما حدث فى الاستحقاقات السابقة منذ 25 يناير وبالاخص فى أعقاب 30 يونيو.

تابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً " هناك توقعات بأن تكون نسب المشاركة مابين 35-40% وهي نسبة مقبولة جداً رغم التكهنات بعدم الاقبال الكبير في ظل جائحة " كورونا " لكن ماحدث خاصة في غالبية الدوائر الفردية شهدت تنافساً حقيقياً فعلي سبيل المثال النائب محمد فؤاد في دائرة العمرانية والذي كان مرشحاً وفدياً إلا أنه ترشح على قوائم الحزب المصري الديموقراطي ضد علي عبد الحميد مرشح مستقبل وطن وكانت منافسة حقيقية وتابد المرشحان الاتهامات".

واكمل في قراءته لعمية التصويت التي جرت على مدار يومين، قائلاً:" من ضمن الظواهر التى رصدت هي النقل الجماعى للناخبين عبر التكاتك وهى دخلت بقوة وكانت مشاركة فعالة فى نقل الناخبين لكن على اية حال للموضوعية هناك حركة وحيوية في هذه الانتخابات لم يكن يتوقعها كثيرون من قبل فضلاً عن التشديد الكبير فى تطبيق الاجراءات الاحترازية، رغم عدم الالتزام بها فى كثير من اللجان خاصة فى الصعيد، حيث لايعترف البعض في هذه المناطق بوجود كورونا من الاساس".