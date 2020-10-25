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فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 25 أكتوبر 2020

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم "الأحد" إن فرنسا سجلت 52010 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد رقم قياسي بلغ 45422 "السبت".

 

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وأضافت أن 116 لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 137 "السبت".  

 

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