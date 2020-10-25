شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020 قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم "الأحد" إن فرنسا سجلت 52010 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد رقم قياسي بلغ 45422 "السبت".

Advertisements وأضافت أن 116 لقوا حتفهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، مقارنة مع 137 "السبت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 52 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.