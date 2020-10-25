شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجّل 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3020 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 197 ألفا و481 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 3301 وفاة.
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