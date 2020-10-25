تعزز حفظ السلام.. أفريقيا تعتمد خارطة طريق مصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي، الأحد، بالإجماع وثيقة خارطة طريق القاهرة لتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

وقال "عبد الخالق" إن "الوثيقة التي تحمل اسم القاهرة، هي نتاج للمؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول عمليات حفظ السلام الذي استضافته القاهرة في نهاية عام 2018".

وأضاف أنه "تم اعتمادها خلال اجتماع وزراء الدفاع الأفارقة الذي عقد في إطار اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة والتي قامت وزارة الدفاع المصرية باستضافة اجتماعاتها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 بالقاهرة".

وأوضح "عبد الخالق" أن "الوثيقة تعرض عدداً من التوصيات المقدمة من جانب الدول الأفريقية، والتي قامت مصر ببلورتها، دعماً لمبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة (العمل من أجل حفظ السلام)".

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ولفت إلى أن "هذا يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الدول الأفريقية الأكثر إسهاماً بقوات في منظومة حفظ السلام الأممية، ومنها مصر التي تحتل المركز السابع دولياً في ترتيب الدول المساهمة بقوات في المنظومة الأممية".

وأضاف السفير المصري أن "الوثيقة تضع 4 محاور رئيسية لتعزيز أداء بعثات حفظ السلام الأممية، تتمثل في: تعزيز الحلول السياسية مع تفويض البعثات الأممية بولايات واضحة ومتدرجة وقابلة للتنفيذ".

إضافة إلى "مُساءلة جميع الفاعلين ببعثات حفظ السلام بما في ذلك حفظة السلام من المدنيين والقوات النظامية عن فاعلية أداء البعثة ومعالجة أوجه القصور بها، وتوفير قوات نظامية مدربة ومجهزة للمشاركة في بعثات حفظ السلام مع العمل على تطوير أساليب تدريبها".

كما تشمل الوثيقة أيضا: "قيام مكاتب وفرق الأمم المتحدة القُطْرِية بتعزيز جهودها في دعم الدول المضيفة للبعثات الأممية في مجال حفظ وبناء السلام، خصوصاً خلال المراحل الانتقالية من بعثات أممية لحفظ السلام إلى بعثات أممية لبناء السلام".