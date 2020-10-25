شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الفرز.. احذر من عقوبة منع المسئولين باللجان من أداء عملهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى عملية التصويت لانتخابات البرلمان بمحافظات المرحلة الأولى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، والتى جرت فى 14 محافظة تنافس بها 1879 مرشحا فى 71 دائرة وقائتمين لاختيار قائمة واحدة من بينهم وهى القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، والمقرر أن تبدأ عملية الفرز باللجان الفرعية ثم اللجان العامة بعد انتهاء التصويت.

وكانت جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة ستجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات صارمة لمن يحاول منع رؤوساء وأعضاء الهيئة الوطنية، ورؤوساء وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة الانتخابات وأعضائها وأيضا رئيس اللجنة الفرعية ورؤساء اللجان العامة وأعضائهم، من أداء عملهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى منهم بقصد منعه من أداء عمله المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

إما إن بلغ مقصده فتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهه مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى موت.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو بالقول أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، كما يعاقب بالحبس عامين كل من هددهم بقصد منعه من أداء عمله المكلف به وإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.