برواية تدور قصتها في الدارالبيضاء.. الكاتبة المغربية إيمان روبلان تنال جائزة أدبية في فرنسا

نالت الروائية المغربية الفرنسية، إيمان روبلان، جائزة “ليه لوريانتال” الأدبية عن روايتها “من قتل السبّار؟”، طبقا للنتائج المعلن عنها، أمس السبت.
وتحكي إيمان روبلان، في روايتها، قصة مقتل حارس مبنى مسن، يدعى السبار، في منطقة الحي الحسني في الدارالبيضاء، ويشتبه المحققون في أنه تعرض لعملية تسميم، فيسعون إلى تبيان حقيقة العلاقات القائمة بينه والسكان.
وتمنح الجائزة في مدينة لوريان بغرب فرنسا، وهي تكريم، انطلق قبل 10 سنوات، مخصص للأدب المتوسطي، والشرق أوسطي.
إيمان روبلان، ابنة عبد القادر خلدوني صحراوي، العضو المؤسس للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ووزير في حكومة العمراني، وسفير المغرب في لبنان سابقا.
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