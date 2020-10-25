فرنسا تتهم تركيا بتأجيج الكراهية ضد ماكرون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، تركيا بتأجيج الكراهية ضد بلاده ورئيسها.
اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، تركيا بتأجيج الكراهية ضد بلاده ورئيسها.
وقال جان إيف لودريان، إن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلوك غير مقبول.
وأمس السبت، أعلنت فرنسا استدعاء سفيرها من تركيا للتشاور بعد تصريحات أردوغان بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن "تصريحات أردوغان غير مقبولة، تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل، نطلب من أردوغان أن يغير مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة، ولن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".
وتركيا وفرنسا حليفتان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف حول مجموعة من القضايا تتعلق بسياسات أردوغان العدائية في سوريا وليبيا، والتنقيب عن النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، فضلا عن إذكاء أنقرة لنار الصراع في ناغورنو قرة باغ.
وكان أردوغان هاجم إيمانويل ماكرون، السبت، قائلا خلال مؤتمر لحزبه بوسط تركيا إنه "(ماكرون) بحاجة إلى علاج نفسي".
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