رئيس وزراء بلغاريا بالعزل إثر إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله في عزل صحي.

وقال بوريسوف، في تدوينة عبر "فيسبوك": "إن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجريتها، جاءت إيجابية، وسأظل في عزل صحي".

وكانت السلطات الصحية في بلغاريا، أعلنت في وقت سابق، أن بوريسوف و3 وزراء من حكومته سيدخلون عزلاً صحيًا بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.



وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بلغاريا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسجلت، الجمعة، عددًا قياسيًا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما فى ذلك 1064 حالة وفاة.

ويأتي العزل الصحي لرئيس الوزراء وسط تظاهر آلاف البلغاريين في العاصمة صوفيا، للمطالبة باستقالة الحكومة، جراء تقاعسها في مواجهة الفساد.