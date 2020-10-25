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السعودية تسجل رقماً مبشراً في إصابات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

السعودية تسجل رقماً مبشراً في إصابات كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 344,875 حالة.

 

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5296 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 335 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 331,330 حالة.

 

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