الصحة السنغالية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و551 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أنه تم إجراء 1017 فحصًا، حيث تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة.. مضيفة أنه

تم شفاء 93 مصابا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 14254 شخصا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 321 شخصا.. بينما تتابع 975 حالة العلاج بالمستشفيات.