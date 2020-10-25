إسبانيا تعلن عن حالة الطوارئ للمرة الثانية بعد تفشي الموجة الثانية من كورونا

أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، عن حالة الطوارئ بالبلاد إلى غاية مطلع ماي المقبل.

حالة الطوارئ الصحية، تأتي للمرة الثانية في البلاد بعد تلك التي فرضت في مارس واستمرت حتى شهر يونيو الماضي،وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وكان سانشيز مهد الطريق الجمعة لهذا الإجراء من خلال إعلانه أن الوضع “خطير” وأن “الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة” ستكون صعبة للغاية وأنه “على استعداد لاتخاذ كل التدابير اللازمة” لكبح انتشار وباء كوفيد-19.

وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى عتبة مليون إصابة بكوفيد-19، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، فيما عدد الوفيات يقترب من 35 ألفا.

