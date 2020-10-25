إيطاليا بصدد تبني قيود جديدة لكبح تفشي كورونا على أراضيها

تقوم الحكومة الإيطالية الآن بصياغة مرسوم الطوارئ الثالث خلال أسبوعين؛ سعيا لكبح تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تتضمن مجموعة التدابير الاحترازية الجديدة- المحتمل توقيعها مساء اليوم الأحد، تخفيض ساعات العمل في المطاعم وغلق دور السينما والمسارح مع التوصية بتجنب الأشخاص السفر غير الضروري خارج بلدتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا لوكال) الإيطالية، على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أنه بعد توقيع المرسومين

الأخيرين للطوارئ، في 13 و18 أكتوبر الجاري، واصل خبراء الصحة والسياسيون المحليون حث الحكومة الإيطالية على فرض تدابير أكثر صرامة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد، وحذروا من أن التتبع والاختبار لم يعدا كافيين للسيطرة على زيادة أعداد الإصابات في أكبر مدن إيطاليا.وكانت إيطاليا قد سجلت، يوم أمس السبت، 19 ألفا و644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.ونفذت المناطق الأكثر تضررًا في إيطاليا "لومباردي وكامبانيا ولاتسيو" في الأيام الأخيرة تدابير محلية أكثر صرامة، بما في ذلك حظر التجول ليلا.ومن المتوقع الآن أن تدخل الإجراءات الأكثر صرامة حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد بحلول يوم غد الإثنين.وتأتي هذه الإجراءات التي ستتبناها الحكومة الإيطالية على الرغم من اندلاع احتجاجات عامة، خلال الأيام القليلة الأخيرة، خاصة في العاصمة الإيطالية روما بين الشرطة الإيطالية ومئات المتظاهرين المعارضين لحظر التجول الليلي.