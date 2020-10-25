رئيس الوقف السني يستنكر الإساءة للنبي ويدعو إلى موقف 'صارم'

ندد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، بالرسوم المسيئة للنبي محمد (ص)، عاداً ذلك "خروجاً عن إطار حرية التعبير عن الرأي التي يتذرع بها المستهزؤون"، داعياً إلى موقف "جدي وصارم" تجاه ذلك.



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