حمادي احمد خارج قائمة الصقور لمواجهة الكهرباء

2020-10-25 | 12:04
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منعت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قائد فريق القوة الجوية حمادي احمد من التواجد في قائمة الفريق لمواجهة الكهرباء في انطلاق دوري الكرة الممتاز.
ويأتي سبب ابعاد حمادي كونه يشغل منصب عضو هيئة ادارية في النادي وفي نفس الوقت هو لاعب بصفوف الفريق، ووفقاً للوائح التطبيعية فإن هذا الأمر غير ممكن.
ولن يتواجد احمد ضمن قائمة الفريق وسيشاهد المباراة من المدرجات، على امل ان يحدد موقفه ويختار ان يكون لاعباً أو ادارياً.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب الشعب الدولي اليوم الاحد.
ولن يتواجد احمد ضمن قائمة الفريق وسيشاهد المباراة من المدرجات، على امل ان يحدد موقفه ويختار ان يكون لاعباً أو ادارياً.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب الشعب الدولي اليوم الاحد.
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