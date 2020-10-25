حمادي احمد خارج قائمة الصقور لمواجهة الكهرباء

ويأتي سبب ابعاد حمادي كونه يشغل منصب عضو هيئة ادارية في النادي وفي نفس الوقت هو لاعب بصفوف الفريق، ووفقاً للوائح التطبيعية فإن هذا الأمر غير ممكن.

ولن يتواجد احمد ضمن قائمة الفريق وسيشاهد المباراة من المدرجات، على امل ان يحدد موقفه ويختار ان يكون لاعباً أو ادارياً.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب الشعب الدولي اليوم الاحد.