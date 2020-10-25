طرح مغني الراب المغربي محمد كانية، المشهور باسم “Kania”، أول أمس الجمعة، أغنية جديدة بعنوان “المكتاب” أنجز الفيديو كليب الخاص بها في استوديوهات مدينة ورزازات.
واختار كانيا تصوير عمله الجديد في الفضاءات، التي شهدت تصوير لقطات العمل التلفزي العالمي “صراع العروش”، الأكثر متابعة في التاريخ.
واختار “Kania – Ainak” (اسمه بالمقلوب دلالة منه على الجانبين المختلفتين من شخصيته)، التعامل مع المخرج العالمي “Mirsen husovic”، الذي يقف وراء نجاح أشهر فيديو كليبات مغني الراب في الساحة الفرنسية، والبلجيكية، مثل مغني الراب “دامسو”.
ومزج الفيديو كليب بينما هو عصري، وتاريخي من خلال الديكورات المستعملة.
يذكر أن محمد كانية قضى سنوات طويلة في أوربا، قبل أن يقرر، عام 2017، العودة إلى بلده، والتخلي عن حياته المهنية في مجال التسويق، بهدف التركيز على مساره الفني، من خلال تأسيس شركته الفنية “Sscmusic”، التي تحتضن فنانين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر كانية” في استوديو تصوير “صراع العروش”.. كليب لمغني راب مغربي يجمع بين العصري والتاريخي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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