شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل 12472 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020 أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك، اليوم الأحد، تسجيل 12472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 أكتوبر، وهي أعلى حصيلة يومية يجري تسجيلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Advertisements وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ تعدادها 10.7 مليون نسمة إلى 250797 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2077 بعد تسجيل 106 وفيات جديدة.

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