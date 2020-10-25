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علماء يحددون الفترة الزمنية بين الإصابة والوفاة بسبب كورونا

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وقال علماء بريطانيون من الفريق الاستشاري العلمي في حالات الطوارئ، إن الفترة بين الإصابة والوفاة قد اختصرت كثيرا مع زيادة عدد الحالات الحرجة في الفترة الأخيرة، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وحلل العلماء بيانات 76 ألف شخص ماتوا بسبب فيروس ، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن 13 يوما في المتوسط كانت تمر منذ ظهور الأعراض الأولى حتى الوفاة حتى بداية أغسطس/ آب. لكن الآن اختصرت هذه الفترة إلى أسبوع واحد.


من جهة أخرى، يعتقد العلماء، أن الطب قد أحرز تقدما كبيرا في علاج "كوفيد-19"، ونتيجة لذلك يستطيع الأطباء إنقاذ المزيد من المصابين. ويموت معظم المرضى الذين يعانون من سوء الحالة الصحية.

في وقت سابق، توقعت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريبنادزور"، أن الفيروس في روسيا سيدخل مرحلة تراجع، على الأرجح بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام المقبل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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