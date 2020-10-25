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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أصيب مارك شورت، كبير موظفي مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، الأحد.
وقال ديفين أومالي، المتحدث باسم بنس، إن "الاختبارات أثبتت إصابة بفيروس كورونا المستجد".
وأضاف أومالي: "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس بنس وزوجته جاءت سلبية بشأن كورونا، اليوم، وهما في صحة جيدة".
ويعد شورت هو المسؤول الثاني بالدائرة القريبة من نائب الرئيس الأمريكي الذي يتم إعلان إصابته بكورونا، خلال أقل من 24 ساعة.
وكان مصدر مطلع أكد، الأحد، إصابة مارتي أوبست، أحد كبار مستشاري بنس، بفيروس كورونا المستجد.
وسبق وأصيبت المتحدثة باسم بنس كاتي ميلر بكورونا في وقت سابق من هذا العام.
وكان بنس وزوجته خضعا مرتين مسبقا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لكن النتائج جاءت سلبية في المرتين، وكذلك في المرة الثالثة اليوم.
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