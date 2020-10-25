فى عمليتين منفصلتين.. الاستخبارات العراقية تُلقي القبض على إرهابيين في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على "إرهابيين" اثنين بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.



ذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية من المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات

المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، القبض على إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في منطقة المنصور والدورة ببغداد.



وأضافت أنهما مطلوبان وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، عمل الأول

كعسكر بما يسمى فرقة الفرقان والمكني "أبو عائشة"، فيما عمل الثاني كموزع كفالات لما يسمى ولاية الجنوب والمكني "أبو إسحاق".



وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".