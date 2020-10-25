أمريكا تُسجل 83 ألفًا و718 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5ر8 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 83 ألفًا و718 حالة خلال

الـ24 ساعة الماضية.



أوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في

البلاد ارتفعت إلى 224 ألفًا و891 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.