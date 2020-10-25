طوكيو تُسجل 124 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو وصل الآن إلى 30 ألفًا و33 مصابًا. الآن إلى 30 ألفًا و33 مصابًا.

كانت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو تجاوزت لليوم السادس على التوالي حاجز المائة إصابة. المائة إصابة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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