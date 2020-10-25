فنزويلا تُسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 89 ألفًا و142 حالة.
نقلت صحيفة "إل يونيفرسال" البرازيلية، على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الوزارة، أن
الفيروس وهناك 4929 حالة نشطة في البلاد.
وأضافت أنه تعافى حتى الآن 83 ألفًا و443 حالة من
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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