فنزويلا تُسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.



نقلت صحيفة "إل يونيفرسال" البرازيلية، على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الوزارة، أن

إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 89 ألفًا و142 حالة.



وأضافت أنه تعافى حتى الآن 83 ألفًا و443 حالة من

الفيروس وهناك 4929 حالة نشطة في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.