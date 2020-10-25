واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة ضد طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران من شأنها منع أي إدارة قادمة للبيت الأبيض تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".



ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن الحزمة يمكن أن تصدر قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة المقررة في الثالث من الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب يخشون من أن خطة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الرامية لإعادة التفاوض مع إيران، في حال فوزه في الانتخابات، قد تقلل من الضغط على طهران وبالتالي تعرقل فرص عقد اتفاق نووي وأمني جديد معها.

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وتشير الصحيفة إلى أن إدارة البيت الأبيض استعرضت فرض مزيد من العقوبات على القطاعات الضرورية لتمويل الأنشطة المرتبطة بالإرهاب في إيران، بما في ذلك صناعات البتروكيماويات والمعادن، وبالأخص قطاع الطاقة.

وتستهدف الإجراءات المرتقبة، وفقا للصحيفة، قطاعات وأشخاص مدرجون أصلا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، لكن المسؤولين الاميركيين يرون أن فرض عقوبات جديدة متعلقة بالإرهاب عليهم سيصعب من مهمة اخراجهم منها في المستقبل.

وتقول المسؤولة السابقة لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الأميركي كيرستن فونتينروز إن "إلغاء بعض التصنيفات سيكون صعبا للغاية".

وتقول إن "إدارة بايدن يمكن أن تتراجع عن بعض العقوبات ضد إيران كإظهار لحسن النية وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، لكنه لن يكون قادرا على التراجع عن تحركات أكبر، ومن بينها وضع الأشخاص ضمن قوائم الإرهاب".

ومنذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بهدف منعها من حيازة القنبلة الذرية، شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حظرا شاملا على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات