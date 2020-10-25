شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تجلي 1800 شخص مع اقتراب العاصفة «مولاف» والان نبدء بالتفاصيل
ووجهت السلطات تحذيرات من هبوب رياح شديدة في العديد من الأقاليم في منطقتي بيكول وكالابارزون مع توقع وصول العاصفة مولاف إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم أثناء عبور منطقة لوزون الجنوبية طبقا لما أعلنه مكتب الأرصاد الوطني.
وتأتي العاصفة مولاف في أعقاب العاصفة المدارية سودل التي تسببت الأسبوع الماضي في فيضانات واسعة النطاق في إقليم كويزون بمنطقة كالابارزون جنوب شرقي العاصمة مانيلا.
وقال مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن تستمر كثافة مولاف بعد عبور الأرخبيل الفلبيني فوق بحر الصين الجنوبي وربما تصل إلى فئة الأعاصير بحلول مساء الثلاثاء.
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