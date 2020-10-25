اليمن.. رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف عن أحد أسرار نجاحه

الأحد 25 أكتوبر 2020

قال رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بنش"شجعني كثيراً وأنا كنت في نهاية دراستي في ثانوية المكلا للبنين أن ألتحق بالدراسة الجامعية في كلية الحقوق جامعة عدن، بعد أن أنهي أداء الخدمة العسكرية الالزامية وقتذاك، في ذلك الوقت كان أخي وقدوتي فضيلة القاضي الكبير "هاشم عبداللاه الجفري" رئيساً لمحكمة المكلا الابتدائية، وكنت في الاجازات الدراسية والعسكرية ومن ثم الجامعية كثير التردد على مجلسه والجلسات القضائية التي يعقدها، لأنتهل منه.



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وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي أن القاضي "هاشم الجفري" قاض يتميز بالنزاهة والكفاءة، وبالنباهة وسرعة البديهة والفطنة، والاتساع المعرفي في القانون والقضاء، تعلمت منه الكثير في أمور القضاء ولا زلت انتهل منه..

وقال أخي الكبير القاضي "هاشم الجفري" تم تعيينه في القضاء عام ١٩٨٤م، أعدّه خبير وموسوعة وهامة سامقة في علوم القضاء.