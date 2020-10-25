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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة المستشار السياسي لنائب الرئيس الأمريكي بكورونا
الأحد 25 أكتوبر 2020
الخليج 365
أكد مصدر مطلع، الأحد، إصابة مارتي أوبست، أحد كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المصدر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية، إن "أحد كبار مستشاري نائب الرئيس مايك بنس ثبت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع".
ويعمل أوبست كمستشار سياسي لبنس لكنه ليس موظفا حكوميا.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء أول من كشف عن إيجابية اختبار أوبست.
و"أوبست" ليس أول شخص في محيط بنس يتعرض للاصابة بفيروس كورونا. فقد سبق وأصيبت المتحدثة باسم بنس كاتي ميلر بكورونا في وقت سابق من هذا العام.
ولم يرد مكتب أوبست وبنس على الفور على طلب "سي إن إن" التعليق على هذا الأمر.
وكان بنس وزوجته خضعا مرتين مسبقا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لكن النتائج جاءت سلبية في المرتين.
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