عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 8 أطفال في هجوم استهدف مدرسة غربي الكاميرون

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

قُتل 8 أطفال على الأقل، السبت، وجرح 12 في هجوم استهدف مدرسة في كومبا جنوب غرب الكاميرون.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن "الأطفال الثمانية قتلوا إما بالرصاص وإما طعنا بالسواطير، فيما جرح 12 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية".

وأصيب بعض الأطفال لدى قفزهم من نوافذ الطابق الثاني في محاولة للهرب.

وتشهد المنطقة منذ العام 2017 أعمال عنف وصدامات بين انفصاليين في ولايتين غربيتين وقوات الأمن الحكومية أوقعت أكثر من 3 آلاف قتيل.

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وفي مطلع سبتمبر/أيلول أطلق الجيش عملية عسكرية ضد انفصاليين في شمال غرب البلاد، والتي تشكو مع جنوب غرب البلاد من تمييز.

وقال علي أنوجو نائب حاكم كومبا لـ"رويترز": "وجدوا الأطفال داخل الفصل وأطلقوا عليهم النار".

وهرعت إيزابيل ديون إلى المدرسة للبحث عن ابنتها التي يبلغ عمرها 12 عاما عندما سمعت عن إطلاق النار ووجدتها ملقاة على الأرض في فصلها وتنزف من بطنها.

ورغم إلقاء مسؤول التعليم المحلي أحيم أباناو أوباسي ومسؤول آخر باللوم في الهجوم على الانفصاليين، إلا أن الزعيم الانفصالي البارز أيوك تاب الهجوم على تويتر بأنه "غير إنساني" وأنه "يجب محاكمة أي شخص مسؤول عن ارتكاب هذه الفظائع".

وأنحى مسؤولون في العام الماضي باللوم على الانفصاليين في خطف العشرات من تلاميذ المدارس وهو ما نفاه زعماء الانفصاليون.