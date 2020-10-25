السعودية: إصابة مدني بشظايا من هجوم حوثي

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية، بأنها تلقت بلاغا بسقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بلا طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وفقًا لموقع روسيا اليوم. أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية. محمد بن عبده السيد، بأن سقوط الشظايا نتج عنه إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية. وأضاف أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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