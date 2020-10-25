بعد مخالطتها لمصاب بكورونا.. معارضة بيلاروسية تخضع للحجر الصحي

تخضع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، للحجر الصحي بعد مخالطتها لوزير الخارجية السلوفيني أنزي لوغار، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت آنا كراسولينا المتحدثة باسم تيخانوفسكايا إن "إصابتها لن تعيق عمل فريقها".

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يذكر أن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا يخضعون

بدورهم للحجر الصحي بعد أن اجتمعوا مع لوغار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان لوغار أعلن إيجابية فحوصه يوم الجمعة بعد جولة إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.