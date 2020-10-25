اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 12:32 صباحًا
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي
بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين جنوب المملكلة العربية السعودية يوم السبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر الأحد غن تدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الإرهابية الحوثية باتجاه المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
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