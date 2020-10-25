ترمب يدعو مصر لضرب إثيوبيا.. وأبي: لن نرضخ

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واتهم الرئيس الأمريكي إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات.وقال «لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج»، مشيرا إلى أنه «وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة». وقال إنه «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد.. سوف يفجرون السد».
وبعد ساعات قليلة رد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن بلاده لن ترضخ للتهديدات، وقال في تغريدة له على تويتر أمس «إثيوبيا أعربت في مناسبات عدة عن تمسكها بالتزاماتها بالتعاون بشأن نهر النيل على أساس الثقة المتبادلة والاستخدام المتساوي والمعقول لمياهه».
وأضاف «المفاوضات مع الدول المشاطئة لنهر النيل حققت تقدما كبيرا منذ أن تولى الاتحاد الأفريقي ملف السد مما يوضح قدرة أفريقيا على التعامل مع هذه المشاكل».
وتابع «مع ذلك فإن التصريحات التي تصدر من حين لآخر تتضمن تهديدات عسكرية لجعل إثيوبيا ترضخ لشروط غير عادلة لا تزال كثيرة، هذه التهديدات والإهانات لسيادة إثيوبيا غير مثمرة وانتهاك واضح للقانون الدولي».
وذكر «إثيوبيا لن ترضخ لأي تهديدات من أي نوع ولن تعترف بحق يقوم على تهديدات استعمارية»، وأوضح «لا نزال نرغب في تكرار التزامنا بحل سلمي لقضية سد النهضة على أساس التعاون مع عدم التدخل والثقة المتبادلة ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه».
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