الناظور .. توقيف 3 أشخاص يشتبه في نصبهم على مرشحين سريين

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة والوساطة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم تم توقيفهم على خلفية شكايات تقدم بها سبعة مرشحين للهجرة السرية، بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم سرا نحو إسباني ا مقابل مبلغ 30 ألف درهم للشخص الواحد.

وأضاف ذات المصدر، أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز عشرة قوارب تقليدية، واحد منها مزود بمحرك، يشتبه في تسخيرها لأغراض تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر حسب ما أفاد به بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.