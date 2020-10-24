مطار اربيل يجمع كاتانيتش بعلاء عباس

ويتواجد كاتانيتش في اربيل حالياً وتوجه الى العاصمة بغداد، من اجل حضور مباراة ديربي بغداد بين الزوراء والشرطة غداً الاحد.

اما عباس فتوجه من بغداد الى اربيل ومن ثم سيكمل وحلته الى البرتغال من اجل الالتحاق بفريقه الحديد جيل فيسنتي البرتغالي.



والتقى المدرب باللاعب في المطار وتحدثا عن انتقال اللاعب بالبرتغال والتي نالت اعجاب المدرب، متمنياً الموفقية في مشواره الاحترافي الاول باوروبا.