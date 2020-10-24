مطار اربيل يجمع كاتانيتش بعلاء عباس

2020-10-24 | 21:15
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التقى مدرب المنتخب الوطي بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، بلاعب اسود الرافدين علاء عباس في مطار اربيل الدولي.
ويتواجد كاتانيتش في اربيل حالياً وتوجه الى العاصمة بغداد، من اجل حضور مباراة ديربي بغداد بين الزوراء والشرطة غداً الاحد.
اما عباس فتوجه من بغداد الى اربيل ومن ثم سيكمل وحلته الى البرتغال من اجل الالتحاق بفريقه الحديد جيل فيسنتي البرتغالي.
والتقى المدرب باللاعب في المطار وتحدثا عن انتقال اللاعب بالبرتغال والتي نالت اعجاب المدرب، متمنياً الموفقية في مشواره الاحترافي الاول باوروبا.
اما عباس فتوجه من بغداد الى اربيل ومن ثم سيكمل وحلته الى البرتغال من اجل الالتحاق بفريقه الحديد جيل فيسنتي البرتغالي.
والتقى المدرب باللاعب في المطار وتحدثا عن انتقال اللاعب بالبرتغال والتي نالت اعجاب المدرب، متمنياً الموفقية في مشواره الاحترافي الاول باوروبا.
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