رحبت فرنسا اليوم /السبت/ بإجراء حوار سياسي بين الليبيين في تونس قريبا، مؤكدة التزامها بتحقيق تقدم شامل للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.
الانتخابات في اسرع وقت ممكن على أساس (النقاط) التي يوافق عليها الليبيون"، مضيفة "يجب على جيران ليبيا أن يكونوا أصحاب المصلحة التامة في هذه العملية.
وقالت سفارة فرنسا لدي ليبيا - وفقا لبوابة (الوسط) الإخبارية الليبية - إن فرنسا ترحب "بإجراء حوار سياسي بين الليبيين في تونس قريبا، كما تذكر بالتزامها بتحقيق تقدم شامل للعملية بقيادة الأمم المتحدة في سبيل إجراء
وجددت فرنسا التأكيد على ترحيبها "بتوقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الأطراف الليبية"، مؤكدة أن "نجاح المفاوضات المباشرة في إطار اللجنة العسكرية
وهنأت فرنسا، الأطراف الليبية على "إحساسها بالمسؤولية" وأشادت بجهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للأطراف الليبية.
واعتبرت فرنسا "الاتفاق خطوة هامة نحو ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة، ما يستلزم وقف العمليات العسكرية، ومغادرة المرتزقة الأجانب الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، واتحاد الجميع في محاربة الإرهاب ووقف انتهاكات حظر توريد السلاح وفقا للمبادئ المعتمدة في مؤتمر برلين ومناقشات الغردقة في مصر".
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