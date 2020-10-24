روسيا: إبرام هدنة بين أطراف النزاع الليبي خطوة مهمة لحل أزمة شمال أفريقيا

أشادت وزارة الخارجية الروسية اليوم /السبت/ باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه أطراف النزاع الليبي في جنيف أمس /الجمعة/، آملة في أن يكون خطوة مهمة نحو حل الأزمة في شمال أفريقيا. حل الأزمة في شمال أفريقيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو التغلب على الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا، وإقامة حوار سياسي شامل ومستدام بهدف نهائي هو استعادة وحدة البلاد، وإنشاء هيئات حكومية قادرة، وإحياء بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية". - "نعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو التغلب على الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا، وإقامة حوار سياسي شامل ومستدام بهدف نهائي هو استعادة وحدة البلاد، وإنشاء هيئات حكومية قادرة، وإحياء بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

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