كلميم واد نون.. نسبة ربط المؤسسات التعليمية بالانترنيت تبلغ 100%

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، أن نسبة ربط المؤسسات التعليمية بالجهة وصلت الى 100 بالمائة.

وأوضحت في بلاغ أن مدير الأكاديمية أشرف أمس الجمعة على عملية توزيع العتاد المعلوماتي على 127 مؤسسة تعليمية على المديريات الإقليمية (كلميم، سيدي إفني ، طانطان وأسا الزاك) إتماما لعملية ربط جميع المؤسسات التعليمية بالجهة بشبكة الإنترنيت والتي يبلغ عددها 255 مؤسسة.

وتندرج هذه العملية، وفق المصدر، في إطار تنفيذ مضامين الشراكة المبرمة بين الأكاديمية ومتعهد خدمة الاتصالات.

كما تندرج في سياق تنزيل مشاريع القانون الإطار 17-51 لاسيما المشروع الخاص بطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم بهدف تأمين المساواة والتعلم مدى الحياة والانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، انسجاما مع أهداف الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.