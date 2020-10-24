شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 1818حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 59 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7464 حالة، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 540 حالة.

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